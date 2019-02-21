Национальный совет по телерадиовещанию проведет внеплановые проверки ООО ТРК «Заказ», г. Бахмут (Артемовск) Донецкой обл. и ООО «ТРК «Шансон», г. Киев.

Это связанно с зафиксированными признаками нарушений в их вещании, сообщила пресс-служба Нацсовета.

Так, результаты мониторинга вещания телеканала «Заказ» показали, что 27 января 2019 года, в День памяти жертв Холокоста, лицензиат транслировал передачи, не соблюдая все требования Правил вещания в дни траура (скорби) и дни памяти. Так, в этот день на экране вещателей не демонстрировалась горящая свеча или соответствующее стилизованное изображение.

Мониторингом вещания за 7 февраля 2019 в эфире «Радио Шансон» был зафиксирован признак нарушения требований части пятой статьи 9 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку доля ведения передач на государственном языке в эфире лицензиата составляла 57% суточного объема ведения передач . Однако соответствии с действующим законодательством с 8 ноября 2018 ее доля должна быть не менее 60% суточного объема.

Для выяснения наличия соответствующих нарушений в деятельности ООО ТРК «Заказ» и ООО «ТРК «Шансон» Нацсовет назначил этим компаниям внеплановые проверки.