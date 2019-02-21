Харьковское отделение Антимонопольного комитета подозревает местного депутата от фракции «Батькивщина» Сергея Скрипникова в сговоре при проведении закупок для харьковских детей.

Об это сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські новини.

Так, ФОП Скрипников С.В. и ФОП Церахто А.Д. обвиняются в сговоре при проведении открытых закупок, проведенных отделом образования Шевченковской районной государственной администрацией (РГА) и Шевченковской центральной районной больницы более чем на 1 млн гривен. О тендере стало известно из отчета, который размещен на портале системы электронных закупок «Прозорро».

Речь идет о капитальном ремонте части помещения Шевченковского лицея Шевченковского районного совета для создания инклюзивного ресурсного центра. То есть, по сути о зарабатывании денег на больных детях.

Как установили в ХАЦ, во-первых, оба бизнесмена оказались связанными лицами, предоставили идентичные документы, заявили один номер телефона при подаче тендерной документации, что может свидетельствовать о сговоре.

Во-вторых, в заключенном ими договоре завышение цен по отдельным позициям составляло от 200% до 1000%. Что, по сути, означает не только сговор при проведении закупок, но и незаконное завладение государственными средствами. Несмотря на этот факт, уголовное производство по факту сговора пока не начато.

В ХАЦ особо обращают внимание на тот факт, что Скрипников является местным депутатом Двуречанского района от «Батькивщины» и позиционирует себя как активного борца за права людей.