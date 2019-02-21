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Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Донецкой области сбыт военных средств поражения, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший военнослужащий пытался продать два ручных гранатомета РПГ-22, которые незаконно хранил в устроенном в лесопосадке укромном месте.

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке продажи военных средств поражения по восемь тысяч гривен.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией.
ForUm

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