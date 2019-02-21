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Через два дня после захвата Свято-Успенского храма УПЦ села Озеряны Волынской области, 17 февраля, прихожане и священник собрались на литургию в частный дом, который принадлежит настоятелю.

Фото: УПЦ

Об этом сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.
«В нашем доме была комната, которую мы подготовили, чтобы проводить совместные с общиной  праздники, и вот теперь в ней обустроили все для богослужений», - рассказал настоятель захваченного сторонниками ПЦУ храма протоиерей Петр Сковорода.

По словам священника, на домовую литургию прибыло даже больше верующих, чем приходило в храм. Кроме жителей села Озеряны, в дом батюшки приехали люди из соседних сел, которые также остались без доступа к своим церквям по причине захвата храмов.

Как сообщалось, вечером 15 февраля сторонники новой церковной структуры Украины сломали дверь Свято-Успенского храма села Озеряны и объявили его своим.
ForUm

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