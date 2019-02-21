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Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области одну из организаторов псевдовыборов «главы ДНР и депутатов народного совета», проведенных террористами в ноябре 2018 года, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местная жительница занимала должность заместителя председателя «территориальной избирательной комиссии» одного из участков Новоазовского района и за денежное вознаграждение обеспечивала организацию и проведение фейковых волеизъявлений.

Правоохранители задержали женщину на подконтрольной украинской власти территории, куда она приехала по личным делам.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) женщине объявлено о подозрении. Продолжаются следственно-оперативные действия.
ForUm

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