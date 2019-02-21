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Количество погибших из-за пожара в столице Бангладеш Дакке, произошедшего в среду ночью, достигло уже, по меньшей мере 81 человека, сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua.

«Пожар, который распространялся очень быстро, привел к гибели по меньшей мере 81 человека в историческом районе Дакки», - говорится в сообщении.

Однако число жертв не является окончательным, поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

Уже известно, что причиной трагедии стало возгорание опасных и легковоспламеняющихся химических веществ на полу одного из помещений. Госпитализированы около 50 человек. По данному инциденту начато расследование.

Ранее общалось о 70 погибших.
ForUm

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