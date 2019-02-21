В результате пожара в столице Бангладеш Дакке погибли как минимум 70 человек, сообщает Укринформ.

«Сейчас обнаружены тела 70 погибших. Однако их количество может увеличиться, поскольку поиски продолжаются», - заявил руководитель пожарной службы и гражданской обороны Юлификар Рахман.

Кроме того, в больницу доставлены около 50 пострадавших.

Отмечается, что возгорание возникло в среду ночью в одном из зданий в старой части Дакки. Огонь быстро перекинулся на соседние дома, многим из которых более 300 лет. Его распространению способствовало то, что в помещении, где возникло возгорание, были легковоспламеняющиеся материалы.

На ликвидации пожара работало около 200 пожарных.

В связи с этим уже начато расследование.

Масштабные пожары являются частым явлением в бедном и перенаселенном Бангладеш, за последние годы их жертвами стали сотни людей. К примеру, во время пожара на одной из местных фабрик в 2013 году погибло 1100 работников.