также в разделеМир
Количество жертв пожара в Бангладеш возросло до 81 человека 108
В Китае мужчина с ножом напал на толпу 32
Болгария ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО 15
В столице Бангладеш жертвам пожара стали 70 человек 49
В Эстонии заявили о фактической подготовке к войне 209
Экс-глава ФБР: Трамп может быть «российским агентом» 41
Путин назвал партнеров США по НАТО «подхрюкивающими сателлитами» 39
ЕС согласовал новые правила выпуска документов с биометрическими данными 26
Трамп распорядился создать космические войска США 19
Российские корабли следят за американским эсминцем в Черном море 44
Российских журналистов не пропустили в Молдову 80
Стало известно, кто придет на смену Лагерфельду в Chanel 61
Российским военным запретили гаджеты и интернет 42
Умер легендарный модельер Карл Лагерфельд 43
Совет ЕС назвал РФ постоянным нарушителем прав человека 27
В Сирии в результате двойного теракта погибли 24 человека 28
В ЕС готовы отложить Brexit 70
Трамп призвал военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо 210

В Лондоне прошла 38-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии «Грэмми». 

Церемония вручения премии Brit Awards началась с выступления Хью Джекмана. Актер исполнил песню «The Greatest Show» из фильма «Величайший шоумен». Лучшим синглом года стала песня Дуа Липы и Кельвина Харриса «One kiss», а лучшими исполнителем и исполнительницей жюри признало Джорджа Эзру и Джорджу Смит, сообщает УНИАН

Дуэт Бейонсе и Джей Зи The Carters получил премию как лучшая иностранная группа. Приехать на церемонию, чтобы забрать свою награду они не смогли.

Лучшей иностранной исполнительницей жюри признало Ариану Гранде, которая поблагодарила в видеообращении своих поклонников и выпускающий лейбл. Не случилось сенсации в категории «лучшая британская группа», где награда впервые могла достаться группе, состоящей только из девушек Little mix - они уступили ее коллективу The 1975. 

Однако неожиданный рекорд установила американская певица Pink, которая стала первым иностранным исполнителем, награжденным на церемонии за выдающийся вклад в музыку.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
31
Теги