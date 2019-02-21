В Лондоне прошла 38-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии «Грэмми».



Церемония вручения премии Brit Awards началась с выступления Хью Джекмана. Актер исполнил песню «The Greatest Show» из фильма «Величайший шоумен». Лучшим синглом года стала песня Дуа Липы и Кельвина Харриса «One kiss», а лучшими исполнителем и исполнительницей жюри признало Джорджа Эзру и Джорджу Смит, сообщает УНИАН.

Дуэт Бейонсе и Джей Зи The Carters получил премию как лучшая иностранная группа. Приехать на церемонию, чтобы забрать свою награду они не смогли.

Лучшей иностранной исполнительницей жюри признало Ариану Гранде, которая поблагодарила в видеообращении своих поклонников и выпускающий лейбл. Не случилось сенсации в категории «лучшая британская группа», где награда впервые могла достаться группе, состоящей только из девушек Little mix - они уступили ее коллективу The 1975.



Однако неожиданный рекорд установила американская певица Pink, которая стала первым иностранным исполнителем, награжденным на церемонии за выдающийся вклад в музыку.



