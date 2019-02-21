За минувшие сутки, 20 февраля российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики 11 раз открывали огонь из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм. Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» противник семь раз обстрелял наши опорные пункты:

дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское;

дважды из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное;

дважды сначала из минометов калибра 120 мм, а позже из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Широкино;

из снайперского оружия - в районе города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

дважды из минометов 82 калибра, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - около поселка городского типа Новоалександровка;

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;

из минометов калибра 82 мм, а также со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка;

из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Новотошковское.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение.

Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

По данным разведки, 20 февраля один оккупант уничтожен и двое – ранены.

С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал.