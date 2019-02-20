также в разделеЭкономика
Льготную растаможку «евроблях» продлевать не будут 49
Арестованы топ-менеджеры банка, подозреваемые в присвоении 39 миллионов 33
Экономист: Отчет Гройсмана содержит ряд манипуляций 91
Укрзализныця летом запустит поезд в Кошице 27
В Кабмине пояснили, кого коснутся ограничения для ФЛП 77
Гройсман намерен в разы урезать зарплаты руководству «Нафтогаза» 106
Гройсман: В ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа 43
За растаможку «евроблях» заплатили уже 11 миллиардов 97
НКРЭКУ получила разрешение на проверку облгазов Фирташа 31
В НБУ рассказали, сколько банкнот утилизировали за год 33
Гройсман назвал 4 точки роста экономики 40
МВФ готов к переговорам о снижении цены на газ 746
В Украине появится еще один международный аэропорт 76
Экономика Украины растет три года подряд 114
В Кабмине сказали, как вырастут пенсии в марте 420
Кабмин упростил растаможку «евроблях» 90
Приватбанк выиграл суд в Гааге против РФ по крымским активам 58
СЕТАМ продало арестованный российский Boeing 45

Предприятия с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжают уплачивать налоги и сборы в бюджет Украины.

Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз, передает УНИАН.

«Эта сумма исчисляется миллиардами. По государственному бюджету и по местным, если я не ошибаюсь, это порядка 7-8 миллиардов», - сказала Слюз.

Она пояснила, что речь о предприятиях, перерегистрированных на территориях, подконтрольных украинским властям, но производственные мощности которых остаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей», - добавила глава Госказначейства. Она напомнила, что Госказначейство никаких бюджетных платежей на оккупированных территориях не проводит.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
14
Теги