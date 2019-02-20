Предприятия с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжают уплачивать налоги и сборы в бюджет Украины.



Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз, передает УНИАН.

«Эта сумма исчисляется миллиардами. По государственному бюджету и по местным, если я не ошибаюсь, это порядка 7-8 миллиардов», - сказала Слюз.

Она пояснила, что речь о предприятиях, перерегистрированных на территориях, подконтрольных украинским властям, но производственные мощности которых остаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей», - добавила глава Госказначейства. Она напомнила, что Госказначейство никаких бюджетных платежей на оккупированных территориях не проводит.