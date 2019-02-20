Епископ Волынский и Луцкий Нафанаил просит государственных чиновников соблюдать закон и права УПЦ, а верующих – не поддаваться на провокации.

Фото: УПЦ

Епископ Волынский и Луцкий Нафанаил рассказал, что на сегодняшний день в епархии захвачено более 20 из около 360 храмов. Об этом он заявил 19 февраля в эфире программы «Подробности» на телеканале «Интер».

Волынский архиерей подчеркнул: «На данный момент у нас незаконно отобрано уже больше 20 храмов. Те религиозные общины, которые не захотели перейти и у которых забрали храмы, совершают богослужения по домам. Мы не делаем ни ссор, ни драк, но мы просим и обращаемся к государственным чиновникам, чтобы они сохраняли законность и наши права».

«Верующие нашей Православной Церкви, которые стоят в истине, во главе с нашим Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, – будьте твердыми до конца, не ведитесь на тот обман, который звучит в наш адрес. Каждый, кто посещает наши храмы, знает, что мы в храме славим Бога. Будем молиться друг за друга и за народ свой. Мы молимся за украинский народ», – заключил владыка.