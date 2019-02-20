Сегодня, 20 февраля, Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с Патриархом Грузии Илией II в его резиденции в городе Тбилиси.

Фото: УПЦ

На встрече речь шла о церковной ситуации в Украине и в мировом Православии. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Встреча прошла в теплой и братской атмосфере. Митрополита Антония сопровождал заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич», - рассказали в УПЦ.