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Сегодня, 20 февраля, Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с Патриархом Грузии Илией II в его резиденции в городе Тбилиси. 

Фото: УПЦ

На встрече речь шла о церковной ситуации в Украине и в мировом Православии. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Встреча прошла в теплой и братской атмосфере. Митрополита Антония сопровождал заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич», - рассказали в УПЦ.
ForUm

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