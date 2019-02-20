До 1 мая 2019 года КП «Киевтеплоэнерго» готовится подать на утверждение в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии на столичных ТЭЦ.

Об этом в ходе заседания комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ЖКХ и ТЭК) 18 февраля 2019 года заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, сообщает «КиевVласть».

Чиновник сообщил, что с 1 мая 2019 года повышается цена на газ «и уже сейчас происходит формирование тарифа на отпуск электрической и производство тепловой энергии под ТЭЦ». По его словам, «уже прошли первые общественные обсуждения» этого тарифа, который еще должна утвердить НКРЭКУ.

«До 1 мая мы должны иметь новый тариф на тепло, так как с 1 мая начинается правовая коллизия - вступает в силу новый закон «О жилищно-коммунальных услугах». В нем название услуг и тепловой энергии совсем другое, в отличии от тех, которые имеет полномочие утверждать НКРЭКУ тарифы. С этим казусом никто не знает, что делать», - также отметил Пантелеев.

По информации, размещенной на официальном сайте КП «Киевтеплоэнерго» 5 февраля 2019 года, данное КП объявило о начале открытого обсуждения проекта тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ с 01.05.2019 года. 15 февраля 2019 года состоялись открытые обсуждения проекта этих тарифов.

Согласно протокола данных обсуждений, тариф на производство тепловой энергии на столичных ТЭЦ для населения планируется увеличить на 18,98% - с 964,19 гривен за Гкал до 1147,20 гривен за Гкал.

Тариф для производства тепла для религиозных организаций планируется увеличить на 18,48% с 985,02 гривен за Гкал до 1167,04 гривен за Гкал.

Тариф для бюджетных учреждений КП «Киевтеплоэнерго» намеревается увеличить на 18,68% - с 984,67 гривен за Гкал до 1168,60 гривен за Гкал.

Тариф на производство тепла для других потребителей - на 18,79% - с 984,12 гривен за Гкал до 1169,06 гривен за Гкал.

При этом, тариф на отпуск электроэнергии КП «Киевтеплоэнерго» планирует увеличивать в два этапа. Сперва его планируют увеличить с 141,43 коп/кВтч до 175,29 коп/кВтч (на 23,94%). Срок действия этого тарифа хотят предусмотреть до 1 июля 2019 года. После этого данный тариф планируют увеличить до 185,61 коп/кВтч (на 31,24% в сравнении с действующим сейчас тарифом).

Напомним, с 1 января Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» на 22,7%.