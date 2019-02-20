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На Волыни прихожане Украинской Православной Церкви, которые не захотели вместе с религиозной общиной перейти в состав Православной Церкви Украины, приспосабливают для богослужений свободные помещения - старые дома, сельские клубы и даже сараи.

Фото: volynnews.com

Об этом шла речь на совещании у главы Волынской ОГА Александра Савченко, сообщает портал volynnews.com.

Как отметил Александр Савченко, в селах, где большинство общины решило перейти в ПЦУ, церковь также переходит вместе с общиной. Оставшиеся же верующие УПЦ  проводят богослужения в местах вне церкви.

По словам Савченко, для этого используют сельские дома, клубы и даже сараи. Многие священники и прихожан убеждены, что через несколько месяцев ситуация с переходами в ПЦУ изменится, а потому не спешат принимать решения.

«Говорят, пройдут выборы и ситуация изменится. Но Томос выдан не президенту или какому-то другому лицу», - говорит Александр Савченко.
ForUm

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