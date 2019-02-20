Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена после выборов в Украине обратиться к новому президенту с просьбой передать двух осужденных там граждан РФ отбывать наказание в России.

«Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова», - сказала она в среду ТАСС.

Москалькова заявила, что считает Баранова и Одинцова осужденными несправедливо.

Она добавила, что считает невиновным журналиста Кирилла Вышинского и также несправедливо привлеченным в Украине к уголовной ответственности. «И надо сделать все возможное, чтобы убедить украинскую сторону прекратить дальнейшее расследование по уголовному делу, потому что он привлекается исключительно за свои убеждения и высказывания, которые журналист в силу своей профессии должен делать», - заключила Москалькова.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

Напомним, бывший военный ВСУ Максим Одинцов, который служил в Крыму на момент его оккупации Россией, приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и дезертирстве, а именно за переход на службу в армию РФ после аннексии полуострова. Соответствующее решение 6 февраля 2018 года вынес Дарницкий райсуд Киева. Двумя днями позже, 8 февраля, Подольский суд столицы приговорил к 13 годам тюрьмы по аналогичному обвинению еще одного экс-бойца ВСУ из Крыма – Александра Баранова. Его и Одинцова сотрудники СБУ задержали в ноябре 2016 года на админгранице с полуостровом.

В России же тогда заявили, что СБУ якобы выманила военных на пункт пропуска обещаниями передать им дипломы о высшем образовании.