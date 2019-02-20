Артемовский городской суд Донецкой области огласил приговор по делу депутата Северского городского совета Бахмутского района, который признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Публичным обвинением собрано достаточно веских доказательств противоправной деятельности депутата в период временной оккупации Северска Бахмутского района незаконными вооруженными формированиями «ДНР».

Так, в мае 2014 он дал добровольное согласие на назначение председателем участковой избирательной комиссии по организации и проведению незаконного референдума о создании так называемой «ДНР».

Находясь на указанной должности, злоумышленник руководил работой членов комиссии, проводил с ними соответствующий инструктаж и распределял обязанности, а по завершению голосования совместно с подчиненными совершил подсчет бюллетеней, подписал соответствующий протокол и вместе с бюллетенями передал террористам.

4 октября 2018 подозрение в совершении инкриминируемого преступления депутату вручил лично прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и активное способствование раскрытию преступления, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Напомним, 12 февраля Новопсковский районный суд Луганской области вынес приговор жителю района, который обвинялся в организации псевдореферендума.

Учитывая признание своей вины в совершении указанного уголовного преступления, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между указанным лицом и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.