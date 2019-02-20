18 февраля в Луцке состоялся фестиваль православной молодежи «Стрітенняfest».

Фото: УПЦ

Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Мероприятие началось с общей молитвы в Свято-Покровском храме Луцка. Божественную литургию совершил настоятель Свято-Крестовоздвиженского храма пгт. Колки протоиерей Александр Билинский.

Литургия сопровождалась пояснениями священников – клирика Свято-Крестовоздвиженского храма пгт. Колки протоиерея Михаила Анисимова и настоятеля Свято-Андреевского храма с. Струмовка протоиерея Стефана Яремы. В епархии отметили необычайную молитвенную атмосферу и глубокую заинтересованность молодых православных верующих значением Божественной литургии – главного богослужения Православной Церкви. Украшением богослужения стало пение хора студентов Волынской духовной семинарии.

Для православной молодежи также были организованы многочисленные флешмобы и игры, в которых молодые люди смогли хорошо отдохнуть и проявить свои таланты.

Особую заинтересованность у участников фестиваля вызвало общение со священнослужителями. Настоятель храма Святой равноапостольной Марии Магдалины протоиерей Александр Колб провел для них небольшую лекцию на тему «Молодежь и Церковь», отметив, что православные молодежные объединения сплачивают молодых людей, осознающих свою православную веру и необходимость жить согласно христианской морали. Отец Александр посоветовал юношам и девушкам не начинать гордиться своим участием в молодежках, а продолжать творить добрые дела, заинтересовывая своих сверстников церковной жизнью.

«Когда в Церкви есть молодежь – это прекрасно, – подчеркнул священнослужитель. – Потому что о пожилых людях много кто говорит, что, мол, они уже так или иначе готовятся к вечности, поэтому и идут в храм. А когда в храме молятся молодые люди, то это означает, что и они хотят идти путем спасения, идти к Богу, имеют в своих сердцах веру».

После общения со священником православной молодежи был показан спектакль «Ромео и Джульетта ХХІ века», главные роли в котором сыграли не профессиональные актеры, а сами участники «Стрітенняfest».

В завершение фестиваля в фойе луцкого Дворца культуры состоялось награждение участников традиционного православного молодежного кинофорума Волыни.