В рамках проведения операции Объединенных сил сотрудники ГУ в Донецкой и Луганской областях совместно с ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили и прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что на оккупированной части области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Финансовый центр имел двадцать отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории.

Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 170 миллионов гривен. Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам. Сейчас заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций.

Руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.