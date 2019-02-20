Часть десницы великомученика Евстафия Плакиды доставили в воскресенье, 17 февраля, из ставропигиального женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Афонская» (урочище Кипячее, Житомирщина) в Днипро.

Фото: Фома в Украине

Святыня будет пребывать в пределах Днепропетровской епархии УПЦ до 9 марта, сообщает «Фома в Украине».



Встреча десницы состоялась у Свято-Троицкого кафедрального собора областного центра, после чего Божественную литургию в соборе возглавил митрополит Днепропетровский и Павлоградский УПЦ Ириней. Здесь святыня пробудет до 23 февраля. Затем она будет доставлена в города Новомосковск, Павлоград, Синельниково, пгт Покровское, Васильковка, Межевая, Петропавловка и 8 марта вернется в Днепр - в Тихвинский женский монастырь.



9 марта состоятся торжественные проводы святыни.

Согласно церковному преданию, великомученик Евстафий Плакида (II в.) служил военачальником в Риме, за милосердное отношение к бедным был удостоен явления Христа: увидел Лик на рогах оленя, которого преследовал на охоте. По велению Господа крестился вместе с женой и двумя сыновьями. Смиренно принял тяжелые испытания — смерть слуг, падеж скота, разлуку с семьёй. 15 лет провёл на работах в Египте, во время войны был призван императором в Рим. Чудесным образом воссоединился с женой и сыновьями, с почестями и славой завершил военные действия. За отказ отпраздновать победу торжественным жертвоприношением и признание себя христианином отдан вместе с семьёй на растерзание диким зверям. Оставшись невредимой, семья приняла мученическую смерть в раскалённом медном быке.