Украина и Израиль в пятницу, 15 февраля, обменялись взаимными запретами на въезд граждан, сообщил народный депутат Украины Георгий Логвинский.

Так, в израильском аэропорту Бен Гурион задержали самолет из Украины с 140 пассажирами.

По словам Логвинского, это было сделано в знак протеста против того, что Украина отказала во въезде 35 израильтянам.

«Сегодня 35 израильтян задержанных взбудоражили прессу. Как же так???

Руководители МВД Израиля сообщили мне, что они задержали целый самолет из Украины с 140 нашими гражданами в знак протеста», - заявил нардеп.

«На этом месте час назад было 35 израильтян, которым было отказано во въезде на территорию Украины. После моего вмешательства межгосударственный конфликт временно исчерпан, люди освобождены. Причины отказа законные (нет достаточно средств, не подтверждена цель визита). Вместе с этим Украина всегда относилась и относятся с пониманием и уважением к нашим израильским друзьям, закрывая глаза на многие вопросы. Однако стороны должны действовать в отношении своих граждан по принципу взаимности», - подчеркнул Логвинский.

Так, с израильской стороны доходило до 20% с каждого самолета возврата наших граждан.

«Мне приходилось постоянно отпускать под свою ответственность десятки украинцев, задержанных в Израиле. И так продолжаться больше не может. Вчера вернули из Украины 14 человек, а Израиль вернул 54! За день! Два года на разных уровнях от Премьер-министра, до министра МВД Израиля были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим граждан. Результаты наших общений если и дали позитивные сдвиги, то не значительные», - отметил нардеп.

Он добавил, что под его гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе.