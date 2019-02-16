также в разделеПроисшествия
На Закарпатье обстреляли из гранатомета дом матери известного бизнесмена 21
На Донбассе горячо: один военный погиб, двое – ранены 11
На Закарпатье 10-летний мальчик выпил неизвестное вещество и скончался 31
Оккупанты обстреляли Новолуганское снарядами производства РФ 40
Сутки в ООС: 8 обстрелов, ранены 3 военных 37
В центре Львова обрушилась часть жилого дома 42
На Тернопольщине обвалился мост 46
Боевики совершили 10 обстрелов, ранен один военный 23
В Одессе воры-неудачники, ограбив мужчину, забежали в полицию 76
На Прикарпатье сгорел монастырь 41
На Киевщине в электричке охранник подстрелил троих хулиганов 64
В оккупированной Керчи рухнули античные колонны 138
На границе с Польшей двое мужчин напали на пограничника 47
Во Львове произошел взрыв в канализации 46
Непогода обесточила в Украине 188 населенных пунктов 58
Неизвестные забросали поезд камнями, есть пострадавшие 48
В Одессе возле развлекательного заведения подстрелили мужчину 182
В Украине с начала года корь унесла жизни 8 человек 215

Украина и Израиль в пятницу, 15 февраля, обменялись взаимными запретами на въезд граждан, сообщил народный депутат Украины Георгий Логвинский.

Так, в израильском аэропорту Бен Гурион  задержали самолет из Украины с 140 пассажирами.

По словам Логвинского, это было сделано в знак протеста против того, что Украина отказала во въезде 35 израильтянам.  

«Сегодня 35 израильтян задержанных взбудоражили прессу. Как же так???
Руководители МВД Израиля сообщили мне, что они задержали целый самолет из Украины с 140 нашими гражданами в знак протеста», - заявил нардеп. 

«На этом месте час назад было 35 израильтян, которым было отказано во въезде на территорию Украины. После моего вмешательства межгосударственный конфликт временно исчерпан, люди освобождены. Причины отказа законные (нет достаточно средств, не подтверждена цель визита). Вместе с этим Украина всегда относилась и относятся с пониманием и уважением к нашим израильским друзьям, закрывая глаза на многие вопросы. Однако стороны должны действовать в отношении своих граждан по принципу взаимности», - подчеркнул Логвинский.

Так, с израильской стороны доходило до 20% с каждого самолета возврата наших граждан.

«Мне приходилось постоянно отпускать под свою ответственность десятки украинцев, задержанных в Израиле. И так продолжаться больше не может. Вчера вернули из Украины 14 человек, а Израиль вернул 54! За день! Два года на разных уровнях от Премьер-министра, до министра МВД Израиля были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим граждан. Результаты наших общений если и дали позитивные сдвиги, то не значительные», - отметил нардеп.

Он добавил, что под его гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2720 грн.
83
Теги