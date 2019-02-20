Священный плат, освященный епископом Балахнинским Анастасием, викарием Нижегородской епархии, предоставил музею протоиерей Владимир Кондраш.

Фото: КДАиС

Антиминс 1899 года, на котором совершал богослужения святой Иов Угольский, передан в дар Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии 19 февраля, сообщает пресс-служба КДАиС.

«Этот антиминс принадлежал преподобному Иову Угольскому, который передал его с благословением на священническое служение священнику Василию Дмитриевичу Плиске. В дальнейшем антиминс хранился в семье протоиерея Владимира Кондраша», – сказано в сообщении.

Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году. К началу ХХ века коллекция музея включала материалы от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу. Сегодня главным источником пополнения фонда музея являются пожертвования и подарки от иерархов, духовенства и частных лиц.