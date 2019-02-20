На Херсонщине суд приговорил военнослужащего, уличенного на нелегальном сбыте военных средств поражения, к трем годам лишения свободы, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что военный одной из частей региона занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители задержали злоумышленника в сентябре прошлого года во время очередной попытки продажи 360 граммов тротила, почти 4 килограммов пластида, 14 гранат и двух самодельных взрывных устройств.

Каховский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.