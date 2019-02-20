также в разделеОбщество
Еще один организатор псевдореферендума на Донбассе получил условный срок 8
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 19
В Украине начинают серийное производство реактивных систем «Верба» и «Ольха» 22
Украину стали больше посещать туристы из Европы, США, Китая 16
Раскрыт масштабный механизм финансирования «ЛНР» 105
Луценко: 46 подозреваемых в убийствах на Майдане сбежали в РФ 33
Денисова попытается поговорить с Москальковой в Греции 15
Депутат от партии Ляшко осужден на 10 лет за убийство свободовца 28
Интерпол ищет известного украинского бизнесмена 33
В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта 25
С начала года Украина завернула 96 израильтян, а Израиль – более 500 украинцев 24
В Николаеве – масштабные обыски на предприятиях и в школах 205
В Украине не появятся еще 19 российских книг 29
Полковник полиции купил 9 квартир, продавая данные коллекторам 216
Следком РФ обвинил украинских военных в обстреле Докучаевска 20
Депутата Северодонецкого горсовета задержали за создание ОПГ 21
Полиция открыла дело из-за обысков у крымчанина с портретом Бандеры 28
Сегодня – День Героев Небесной Сотни 90

На Херсонщине суд приговорил военнослужащего, уличенного на нелегальном сбыте военных средств поражения, к трем годам лишения свободы, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что военный одной из частей региона занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители задержали злоумышленника в сентябре прошлого года во время очередной попытки продажи 360 граммов тротила, почти 4 килограммов пластида, 14 гранат и двух самодельных взрывных устройств.

Каховский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги