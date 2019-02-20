В четверг, 21 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

22-24 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах сильный снег, снижение температуры в Украине ночью до 3-10 ° мороза, днем ​​до 0-6 ° мороза.

23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 6-12 ° мороза, днем ​​2-7 ° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18 ° мороза, днем ​​5-10 ° мороза.