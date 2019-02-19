Печерский суд Киева по ходатайству следственного отдела Нацполиции арестовал 14 недвижимых объектов компании Укогрупп, которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским. Соответствующее решение опубликовано в едином судебном реестре, пишет Liga.net.

Согласно расследованию полиции, фактический руководитель Укогрупп в период с 2011 по 2014 год организовал преступную группу, которая самовольно занимала земельные участки и начала их застройку жилыми домами и торгово-офисными центрами.

Также фигурантам дела вменяют уклонение от уплаты налогов, присвоение чужого имущества, выдачу поддельных документов и злоупотребление служебным положением.

Список незаконных строек разной степени готовности насчитывает 40 объектов. На 14 из них суд наложил арест и передал в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Под арестом оказались:

- ЖК Нова Хвиля, по ул. Харьковское шоссе, 15-А;

- ЖК Милославський, ул. Милославская, 31-В;

- ЖК Совські ставки, ул. Кировоградская, 70;

- Отдел продаж ЖК Совські ставки;

- ЖК Синьоозерний на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе;

- Отдел продаж ЖК Синьоозерний;

- Офисный центр Домініон по ул. Ушинского, 40;

- ЖК Флагман по ул. Лобачевского, 7;

- ЖК Родинний затишок по бульвару Гашека, 20,22,24;

- ЖК Олімпійське містечко, ЖК Панорамне містечко, ЖК Панорамний (сейчас - Демеевский квартал) по ул. Ракетной, 24;

- ЖК Східна Брама по ул. Светлой, 3;

- Отдел продаж ЖК Східна Брама;

- ЖК Сосновий бір по ул. Олевской;

- ЖК Науковий по ул. Петропавловской, 40.

Бизнесмен Анатолий Войцеховский работал на киевском рынке недвижимости с 2004 года. Его проектами занималась неформальная группа Укогрупп, которая реализовала свыше 40 проектов в Киеве. Как правило, все дома строились без полного пакета разрешительных документов – прав на земельный участок, разрешения на строительство, а здания чаще всего вводились в эксплуатацию по решению суда.