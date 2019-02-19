В Одессе состоялся традиционный благотворительный Сретенский бал.
Фото: УПЦ
Мероприятие было приурочено к Международному дню православной молодежи и Международному дню онкобольного ребенка, сообщает 19 февраля пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Гости Сретенского бала приняли участие в двух отделениях: с танцами, музыкой и пением.
Танцевальный тон вечеру задавали коллективы «Хорос» и «Кадетские зори». Свои вокальные выступления присутствующим подарили протодиакон Илья Маркив, Сергей Брыкайло, Кирилл Маркив, Альбина Полищук, Владимир Порубайло, Игорь Волосовский, Фаина Мартынова – они исполнили известные украинские, русские и итальянские произведения.
Своим выступлением порадовал гостей и Молодежный хор Одесской епархии. Специальным гостем вечера стал участник шоу «Україна має талант» Геннадий Цветков.
Во время бала был проведен благотворительный аукцион, лотами для которого стали живописные полотна. По словам организаторов вечера, все средства, вырученные от продажи картин, будут переданы на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время