также в разделеРелигия
В УПЦ перевели с греческого текст коммюнике заседания Синода Кипрской Церкви по украинскому вопросу 40
21 февраля состоится пресс-конференция "УПЦ в 2019-м году: факты, прогнозы, ответы" 70
На Волыни после перехода храма УПЦ в ПЦУ мужчина забрал икону, которую когда-то подарил собору 13
В Запорожской епархии УПЦ стартовал благотворительный марафон «Любовь милосердствует» 11
В Виннице представители духовенства УПЦ обговорили методы юридического противодействия церковному рейдерству 17
На Волыни за пять дней сторонники ПЦУ захватили четыре храма УПЦ 35
В Запорожье избрали меру пресечения подозреваемым в поджоге храма УПЦ 15
В УПЦ отрицают наличие законных оснований для ликвидации Церкви 19
Берлинский архиепископ Марк заявил о недопустимости давлении на УПЦ и митрополита Онуфрия 15
В РПЦ прокомментировали заявление главы СБУ о том, что осквернение 20 храмов УПЦ спланировала Россия 24
В СБУ собираются встретится с Митрополитом Онуфрием 37
Глава СБУ не смог ответить на вопрос, чем епископ Гедеон угрожал национальной безопасности Украины 314
Горловский митрополит УПЦ прокомментировал причины своего задержания правоохранителями 32
Кипрская Православная Церковь не признала ПЦУ 190
В УПЦ опровергли информацию о том, что Митрополит Антоний сослужил с представителями Константинопольского Патриархата 34
В Ватикане заявили, что РКЦ «больно» из-за церковной ситуации в Украине 38
Епископ УПЦ рассказал ООН, ОБСЕ и ЕС о массовых нарушениях прав человека в Украине 260
РПЦ: В Западной Европе набирает обороты процесс перехода русских общин в Московский Патриархат 72

В Одессе состоялся традиционный благотворительный Сретенский бал. 

Фото: УПЦ

Мероприятие было приурочено к Международному дню православной молодежи и Международному дню онкобольного ребенка, сообщает 19 февраля пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Гости Сретенского бала приняли участие в двух отделениях: с танцами, музыкой и пением.

Танцевальный тон вечеру задавали коллективы «Хорос» и «Кадетские зори». Свои вокальные выступления присутствующим подарили протодиакон Илья Маркив, Сергей Брыкайло, Кирилл Маркив, Альбина Полищук, Владимир Порубайло, Игорь Волосовский, Фаина Мартынова – они исполнили известные украинские, русские и итальянские произведения.

Своим выступлением порадовал гостей и Молодежный хор Одесской епархии. Специальным гостем вечера стал участник шоу «Україна має талант» Геннадий Цветков.

Во время бала был проведен благотворительный аукцион, лотами для которого стали живописные полотна. По словам организаторов вечера, все средства, вырученные от продажи картин, будут переданы на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги