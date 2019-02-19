Благотворительный марафон в помощь тяжелобольным детям «Любовь милосердствует» стартовал 15 февраля, в праздник Сретения Господня, в Запорожской епархии УПЦ.

Фото: УПЦ

Каждую весну в рамках акции собирают сотни тысяч гривен, на которые приобретают дорогое медоборудование для больниц, сообщает «Фома в Украине».

15 февраля, в Международный день помощи онкобольному ребенку, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука передал Запорожской областной клинической детской больнице новое медицинское оборудование и комплекты постельного белья.



Обратившись к сотрудникам больницы, владыка напомнил, что дела милосердия и благотворения нужны в первую очередь тем, кто их совершает.

«Добрые дела нужно делать для того, чтобы приобрести милостивое сердце, чувство сострадания. Поэтому не мы нужны этим детям, а они нам», — сказал митрополит.



По его словам, как и в прежние годы, проект «Любовь милосердствует» направлен на оказание помощи больным детям и на развитие сострадания, милосердия и любви в каждом человеке.