В Славянском отделе полиции обвинений не было предъявлено, следователь был вынужден отпустить митрополита Митрофана.

Фото: УПЦ

Вчера, 18 февраля, митрополита Горловского и Славянского УПЦ Митрофана задержали на контрольно-пропускном пункте и в сопровождении конвоя доставили в городское управление полиции г. Славянска. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Горловской епархии.

Согласно информации пресс-службы епархии, на одном из внутренних украинских блокпостов произошла обычная проверка документов, после которой было объявлено о задержании митрополита Горловского и Славянского Митрофана для установления личности. На вопрос о причине задержания полицейский ответил, что согласно Закону Украины «О Национальной полиции» имеет право задержать любого человека на три часа без предъявления обвинений.

Архиерея обыскали и вызвали опергруппу, которая отконвоировала его в Славянский отдел полиции. Там состоялась беседа со следователем, в ходе которой никаких обвинений не было предъявлено. Следователь был вынужден отпустить митрополита Митрофана.

«Я считаю, что это была попытка давления со стороны власти», — подчеркнул архипастырь.

Сотрудники правоохранительных органов Украины не задали митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану (Никитину) ни одного вопроса, ради которого его стоило задерживать, сообщается на YouTube-канале Горловской и Славянской епархии.

«Ни одного вопроса, на который бы нужно было давать ответ мне здесь и приводить меня сюда для того, чтобы я здесь находился, я не услышал. Меня спрашивали, где я живу, чем я занимаюсь, какое мое место проживания. В общем-то и все», – поделился освобожденный митрополит Митрофан.

По словам его адвоката, правоохранители не смогли назвать никакой официальной причины задержания, но допросили владыку в качестве свидетеля.

«Когда нет конкретных вопросов, вопрос заключается в том, чтобы дать нам понять, что может быть мы должны себя вести как-то по-другому, не так, как мы себя ведем», – прокомментировал владыка Митрофан мотивы действий представителей власти.

Он рассказал, что его задержали на блок-посту: «Объяснили, что они здесь стоят для того, чтобы таких как я задерживать», – добавил иерарх УПЦ.

Митрополит Горловский и Славянский УПЦ Митрофан 18 февраля возвращался из села Ставки Лиманского района, где совершил Божественную литургию в престольный праздник храма в честь прп. Феодосия Черниговского, в Горловское епархиальное управление. Накануне в Сергиевском женском монастыре под его председательством прошло собрание духовенства и председателей приходских советов храмов Горловской епархии. Собравшиеся единодушно выразили поддержку Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и заявили о желании общин храмов и дальше пребывать в лоне канонической Украинской Православной Церкви.