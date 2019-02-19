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Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет благодаря открытию доступа к украинским недрам.

Об этом в эфире «Свобода слова» сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему - доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие 5 лет этот откроет доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине», - рассказал Гройсман.

Напомним, в 2018 году импорт газа сократился по сравнению с 2017 годом на 24,8% – с 14,1 миллиарда кубических метров до 10,6 миллиарда кубометров.
ForUm

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