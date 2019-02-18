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Генеральная прокуратура заявляет, что конфискация имущества бывшего президента Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и содействие в ведении агрессивной войны против Украины, невозможна по этому делу.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

«Конфискация имущества обвиняемого как вид дополнительного наказания не могла быть применена», - говорится в ответе.

Генпрокуратура отмечает, что санкция статьи 111 Уголовного кодекса (госизмена) была дополнена таким видом наказания как конфискация изменениями законодательства от 7 октября 2014 года, тогда как преступные действия Януковича совершались до внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс, которые не имеют обратной силы.

Напомним,  24 января Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене, а также преступлениях против мира и пособничестве в ведении войны против Украины, и приговорил 13 годам тюрьмы.

Адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на данное решение Оболонского райсуда. 
ForUm

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