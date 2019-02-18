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В Украинской Православной Церкви опровергли информацию украинских СМИ о том, что Управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний и заместитель главы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич во время визита в Болгарию сослужили с представителями Константинопольского Патриархата. 

Фото: УПЦ

Об этом идет речь в «Комментарии ОВЦС УПЦ относительно публикации сайта «Церквариум» под названием «Митрополит Московского патриархата сослужил с представителями Константинополя».

В УПЦ отмечают, что решение прекращения евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом «не распространяется на другие Поместные Церкви, в каких бы близких исторических или духовных отношениях Поместные Церкви не были с Константинополем».

Кроме того, согдасно отдельному распоряжению Патриарха Кирилдла, «разрешается сослужение с иерархами северных митрополий ЭПЦ, если последние представляют именно Элладскую Церковь». При этом отмечается, что если иерархи северных митрополий представляют Константинопольский Патриархат, сослужение с ними запрещается.

«Последняя ситуация имела место 19 октября 2018 года на торжествах в болгарском городе Русе, где митрополит Бориспольский и Броварской Антон не сослужил за Литургией, поскольку в ней участвовал иерарх северных территорий ЭПЦ митрополит Серресский Феолог, который тогда представлял на торжествах Константинопольского Патриарха, о чем было им сообщено до начала торжеств. На торжествах в Варне 13.02.2019 года митрополит Эдесский Иоиль и митрополит Элассонский Харитон представляли Элладскую Православную Церковь, а не Константинопольский Патриархат, о чем ими было сообщено еще до начала торжеств», - пояснили в ОВЦС УПЦ. 

Также в подтверждение каноничности действий представителей УПЦ, в Церкви предлагают обратить внимание на расположение архиереев во время Литургии в Варне, которое зафиксировано на фотографиях.

«Во время богослужения в Варне греческие архиереи стояли за диптихом на месте Элладской Церкви, а не Константинопольской, то есть не на первом месте, а на одиннадцатом, что отчетливо видно по фотографиям на официальном сайте УПЦ. Поскольку в Варне были представители не всех, а лишь некоторых Поместных Церквей, то митрополиты Элладской Церкви стояли после сербского и перед польским архиереем, что также можно проследить на фотографиях», - отметили в УПЦ.

«Таким образом, никаких нарушений решений УПЦ или благословения Священноначалия украинская церковная делегация в Варне не совершила, а действовала согласно установкам Священноначалия», - резюмировали в ОВЦС УПЦ, предположив, что информация о сослужении Митрополита Антония с иерархами Константинопольского Патриархата «имеет целью создать негативный информационный повод под видом якобы разоблачения нарушений».

Как сообщалось, 13 февраля управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в болгарском городе Варна в ходе торжеств в связи с 50-летием митрополита Варненского и Великопреславского Иоанна сослужил на Божественной литургии иерархам Поместных Церквей. Во время пребывания в Варне митрополит Антоний провел личную встречу с Патриархом Болгарским Неофитом, а также с иерархами Болгарской Православной Церкви и гостями из других Поместных Православных Церквей.
ForUm

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