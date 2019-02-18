Национальная полиция подготовила законопроект об установлении уголовной ответственности за манипуляции с отдельными частями огнестрельного оружия. Об этом сегодня, 18 февраля, заявил председатель Национальной полиции во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Глава Нацполиции отметил, что несколько лет крайне важным аспектом и приоритетным направлением деятельности работы полиции является противодействие незаконному обороту оружия.

По словам главы ведомства, в 2013 году полиция разоблачила 6,4 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. В 2015-2018 годах этот показатель увеличивался и составил более семь тысяч в 2018 году. Также растет количество изъятого тяжелого вооружения.

«Если в 2014 году из незаконного оборота изъято всего 10 гранатометов, то в дальнейшем - не менее 60 единиц ежегодно. Количество изъятых гранат выросло с 700 единиц в 2014 году до среднего показателя в 2000 год в дальнейшем», - сообщил Князев.

Он добавил, что активизации этой работы способствовали целевые оперативно-профилактические отработки, которые только за последние полтора года проводились четыре раза. В то же время только за время последней отработки задокументировано более 1700 фактов незаконного оборота оружия.

«Полицейские превентивные меры позволили существенно уменьшить количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия. Если в 2014 году совершено 1800 таких преступлений, то по итогам прошлого года - менее 400 Установлены личности подозреваемых в более двух третях таких преступлений. Однако улучшение работы в этом направлении требует решения отдельных проблемных вопросов законодательного обеспечения», - отметил председатель Национальной полиции.

Так, прежде всего, речь идет об установлении уголовной ответственности за совершение противоправных действий с основными составными частями огнестрельного оружия. Поэтому полиция сможет более эффективно противодействовать дельцам, которые осуществляют манипуляции с отдельными частями оружия, занимаясь их пересылкой, перевозками, сбытом и тому подобное.

«На сегодняшний день разработанный нами законопроект подготовлен для направления в Генеральную прокуратуру для рассмотрения и согласования», - отметил Князев.

Поэтому Председатель Нацполиции обратился к Генеральному прокурору Украины с просьбой способствовать оперативному рассмотрению указанного проекта закона.