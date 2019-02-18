также в разделеЭкономика
В НБУ рассказали, сколько банкнот утилизировали за год 12
МВФ готов к переговорам о снижении цены на газ 342
В Украине появится еще один международный аэропорт 62
Экономика Украины растет три года подряд 109
В Кабмине сказали, как вырастут пенсии в марте 353
Кабмин упростил растаможку «евроблях» 84
Приватбанк выиграл суд в Гааге против РФ по крымским активам 54
СЕТАМ продало арестованный российский Boeing 40
Рост ВВП Украины ускорился до 3,4% 19
НБУ назвал топ-5 стран по денежным переводам в Украину 255
Составлен рейтинг пунктуальности авиакомпаний за январь 33
Укрпочта запускает пилотный проект по доставке монетизированных субсидий 34
«Нафтогаз» прокомментировал миллиардную пеню от Кабмина 82
Херсонский арбуз могут запатентовать 43
МЭРТ начислило «Нафтогазу» 2,5 миллиарда пени 68
Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ 39
Гройсман заявил о срыве планов по добыче газа 56
В Кабмине оценили рост ВВП в 2018 году в 3,2% 28

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что точками роста для экономики являются как минимум четыре сектора: агросектор, металлургия, информационные технологии и энергетика. Об этом он сказал в интервью порталу Liga.net, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Гройсман напомнил, что экономический рост продолжается три года подряд, и ведущие бизнес-ассоциации имеют оптимистичные прогнозы относительно инвестирования.

«Мы заложили фундамент, - сказал премьер. – Агросектор. Оттуда мы получаем 39% валютной выручки. В металлургии имеем рост не только с точки зрения сырья, но и переработки. Есть потенциал в IT-секторе и в энергетике – альтернативная энергетика, в частности. Удельное количество возобновляемой энергетики может вырасти с 3 до 12% к 2035 году».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги