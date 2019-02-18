Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что точками роста для экономики являются как минимум четыре сектора: агросектор, металлургия, информационные технологии и энергетика. Об этом он сказал в интервью порталу Liga.net, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Гройсман напомнил, что экономический рост продолжается три года подряд, и ведущие бизнес-ассоциации имеют оптимистичные прогнозы относительно инвестирования.

«Мы заложили фундамент, - сказал премьер. – Агросектор. Оттуда мы получаем 39% валютной выручки. В металлургии имеем рост не только с точки зрения сырья, но и переработки. Есть потенциал в IT-секторе и в энергетике – альтернативная энергетика, в частности. Удельное количество возобновляемой энергетики может вырасти с 3 до 12% к 2035 году».