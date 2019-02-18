В центре Донецка зафиксированы три взрыва самодельных взрывных устройств, сообщает ТАСС.

Жертв и пострадавших нет, сообщили в СЦКК.

«Сегодня утром в городе Донецк были зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу», - сообщили в представительстве. В СЦКК уточнили, что взрывы произошли вблизи гостиницы Park Inn, где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства «ДНР».

«На месте взрыва был найден фрагмент от электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения. Пострадавших среди гражданского населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано», - добавили в представительстве «ДНР».

По информации оперативной группы СЦКК, работавшей на месте происшествия, повреждена кровля газораспределительной станции на бульваре Пушкина и здание по улице Кобозева, 70.