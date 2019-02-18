также в разделеЭкономика
МВФ готов к переговорам о снижении цены на газ 46
Экономика Украины растет три года подряд 109
В Кабмине сказали, как вырастут пенсии в марте 339
Кабмин упростил растаможку «евроблях» 83
Приватбанк выиграл суд в Гааге против РФ по крымским активам 53
СЕТАМ продало арестованный российский Boeing 40
Рост ВВП Украины ускорился до 3,4% 19
НБУ назвал топ-5 стран по денежным переводам в Украину 255
Составлен рейтинг пунктуальности авиакомпаний за январь 33
Укрпочта запускает пилотный проект по доставке монетизированных субсидий 34
«Нафтогаз» прокомментировал миллиардную пеню от Кабмина 82
Херсонский арбуз могут запатентовать 42
МЭРТ начислило «Нафтогазу» 2,5 миллиарда пени 68
Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ 39
Гройсман заявил о срыве планов по добыче газа 56
В Кабмине оценили рост ВВП в 2018 году в 3,2% 28
Долги украинцев за электроэнергию выросли на 16% 22
МВФ пока не увидел радикальных изменений в уровне коррупции в Украине 38

В аэропорту «Белая Церковь» осенью текущего года планируется открытие международного пункта пропуска, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Развитие регионального аэропорта «Белая Церковь» и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом. В 2018 году осуществлены 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме «Белая Церковь» ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год», - отметил министр.

По его словам, в рамках Программы технической помощи ЕС (AASSIST) уже подготовлено пре-ТЭО создание мультимодального грузового комплекса.

Омельян также отметил, что с целью повышения инвестиционной привлекательности аэропорта и его конкурентоспособны в сфере ремонта и авиационных грузовых перевозок осуществляются мероприятия по открытию международного пункта пропуска.

«Это позволит выполнять с аэродрома «Белая Церковь» прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно осенью 2019», - сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2891 грн.
56
Теги