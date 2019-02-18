17 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом запрещенное вооружение применялось 7 раз, сообщает пресс-центр ООС.

Всего противник выпустил по позициям украинских войск 55 мин калибров 120 и 82 мм.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ: из минометов калибра 120 и 82 мм – вблизи населенного пункта Лебединское; из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - у поселка Пески; из минометов калибра 82 мм – в районе Водяного, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник также 5 раз обстрелял украинских защитников: из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи Екатериновки; дважды, из минометов калибра 82 мм и станковых гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Троицкое;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у поселка Новолуганское; из стрелкового оружия – вблизи Станицы Луганской.

Вследствие обстрелов один военнослужащий получил легкое ранение.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 17 февраля один оккупант уничтожен и пятеро ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции ВСУ в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка.