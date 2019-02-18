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Сообщение о радиационной опасности в Тернопольской области, прозвучавшее в воскресенье, 17 февраля, в 9:30 на волнах UA:Украинское радио Тернополь (87,7 FM), не соответствует действительности, сообщили ForUm’у в пресс-службе Общественного.

Экстренное оповещение населения о чрезвычайных ситуациях в Тернопольской области осуществляет управление по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской областной государственной администрации путем прерывания сигнала Общественного радио и трансляции собственной информации.

«UA: Украинское радио Тернополь автоматически ретранслирует сообщения управления, поэтому не влияет на содержание информации или время его появления в эфире», - говорится в сообщении.

Как сообщила Тернопольская областная государственная администрация, произошел сбой программного обеспечения системы оповещения, который и вызвал запуск в эфир недостоверной информации.

Областная государственная администрация распространила официальное опровержение, отметив, что радиационная ситуация в области – в норме, на АЭС Хмельницкой и Ривненской областей – без происшествий.

О причинах сбоя программного обеспечения управление по вопросам гражданской защиты населения, включая теоретическую возможность внешнего вмешательства в работу аппаратуры, будет проведено служебное расследование, сообщил председатель Тернопольской ОГА Степан Барна.

Команда Общественного вещателя Тернопольщины оперативно предоставила представителям управления доступ к эфиру для опровержения неправдивой информации и выражает полную готовность и в дальнейшем помогать представителям власти в распространении правдивой информации о радиационной ситуации в регионе.
ForUm

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