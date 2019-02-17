На здании собора в Солсбери вывесили флаг Российской Федерации, сообщает радиостанция Spire FM.

Сообщается, что флаг был прикреплен на вершине лесов на северной стороне здания. Его заметили утром 17 февраля, как только рассвело, передает 112 Украина.

Флаг РФ сняли по состоянию на 08:45 утра. В Солсберийском соборе ситуацию не комментируют.

Тем временем в соцсетях выражают возмущение таким поступком.

«Как смеет какой-то идиот неуважительно относиться к нашему городу. После всего, через что прошел этот город, это неприемлемо», - написал Ли Мартин в Twitter.

Напомним, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, заявили, что приехали в город полюбоваться собором.