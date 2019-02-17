Бывшая телеведущая Fox News и пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт не будет претендовать на пост американского постпреда в ООН.
«Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, и для нее будет лучше, если я сниму свою кандидатуру», - говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом.
Из него следует, что президент США Дональд Трамп объявит о новом кандидате в ближайшее время, передает Русская служба ВВС.
Пост постпреда в ООН оказался вакантным после того, как в октябре Никки Хейли заявила, что покидает его.
Будет ли Нойерт дальше работать официальным представителем Госдепа США, пока не ясно. Газета New York Times, ссылаясь на источники, выдвигает версию о том, что Нойерт отказалась от борьбы из-за вскрывшейся информации о няне, которая сидела с ее детьми, хотя не имела рабочей визы США. Washington Post утверждает, что няня и вовсе находилась в США нелегально.
О том, что Трамп рассматривает кандидатуру 49-летней Нойерт на должность постоянного представителя страны при ООН, СМИ стало известно в октябре прошлого года. Издание Politico писало, что в Белом доме ее оценивают как «способного защитника внешней политики администрации Трампа». В ноябре Трамп подтвердил, что Нойерт входит в число кандидатов. «Она отличная. Она была с нами долгое время», - цитировало президента США агентство Ассошиэйтед пресс.
Официально о выдвижении ее кандидатуры Трамп объявил только 7 декабря. «Она очень талантливая, очень умная, очень быстрая. Я думаю, все ее будут уважать», - сказал Трамп журналистам, объясняя свой выбор.
Нойерт долгое время работала на каналах Fox News и Эй-би-си. Считается, что Трамп любит смотреть Fox News.
В администрацию Трампа Нойерт пришла в апреле 2017 года в качестве руководителя пресс-службы Госдепартамента США. Тогда им руководил Рекс Тиллерсон. Она стала работать в Вашингтоне, а муж вместе с детьми остался в Нью-Йорке.
Новый госсекретарь Майк Помпео повысил ее до своего заместителя по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью, она сопровождала его в зарубежных поездках и, как считается, вошла в его ближний круг.
Заявление об отказе от должности постпреда в ООН вышло в выходные на фоне продолжающейся критики и издевок в адрес Нойерт, которая до работы в Госдепартаменте США не имела никакого дипломатического опыта, пишет Франс пресс.
После декабрьского выдвижения Науэрт ее кандидатура так и не была внесена на рассмотрение Сената США, хотя риск того, что она не будет утверждена, был минимальным, так как верхнюю палату контролируют республиканцы, отмечает агентство.
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