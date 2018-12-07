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Президент США Дональд Трамп предложил на пост постоянного представителя страны при ООН Хизер Нойерт. До сих пор она была пресс-секретарем Госдепартамента США, а еще раньше работала на телеканале Fox News, сообщает Русская служба ВВС.

После ее выдвижения на должность постпреда в ООН кандидатуру должен будет одобрить Сенат США – там республиканцам по итогам промежуточных выборов 6 ноября удалось сохранить и даже упрочить свое большинство.

Предыдущий постпред США в ООН Никки Хейли работала на этой должности с января 2017 года. У нее также не было опыта работы в сфере внешней политики – Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины.

В октябре 2018 она объявила, что уйдет в отставку до конца года. Трамп поблагодарил ее за «фантастическую работу».

Нойерт 48 лет, в администрацию Трампа она пришла в апреле 2017 года в качестве руководителя пресс-службы Госдепа. Она начала работать в американском внешнеполитическом ведомстве, еще когда им руководил Рекс Тиллерсон. С ним наладить отношения ей так и не удалось, но она удержала должность после того, как Тиллерсона сменил Майк Помпео.

При нем карьера Нойерт пошла в гору – она сопровождала госсекретаря в зарубежных поездках, вошла в его ближний круг, а позднее Помпео повысил ее до своего заместителя по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью.

При этом до Госдепартамента Нойерт работала на телевидении и высоких постов на госслужбе не занимала.

Нойерт начала журналистскую карьеру в 1996 году, в 1998 пришла на консервативный телеканал Fox News, затем с 2005 по 2007 годы была ведущей на телеканале ABC. После этого она вернулась на Fox, где вела программу «Fox and friends». Трамп признавался, что регулярно ее смотрит и хвалил телеканал в Твиттере.

Агентство Блумберг писало, что кандидатура Нойерт - неожиданный выбор, поскольку опыта в госслужбе или на дипломатической работе у бывшей телеведущей совсем немного.

Нойерт при этом в хороших отношениях с дочерью Трампа Иванкой, которую также прочили на должность посла США в ООН, и ее мужем Джаредом Кушнером - оба сейчас работают советниками президента.
ForUm

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