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16 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций ВСУ велись 4 раза: дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды обстрелял украинских военных в районе села Крымское: один раз – из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй – из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Подразделения обороняющихся отвечали на вражеский огонь дежурными огневыми средствами.

По данным разведки, 16 февраля пять оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен.
ForUm

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