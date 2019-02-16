Рассказывая во время проповеди о смысле двунадесятого праздника Сретения Господня, Предстоятель УПЦ отметил, что чтобы уподобиться святому Симеону, который «сподобился великой чести — держать в своих объятиях Необъятного Бога», нужно каждый свой день проводить в молитве к Богу.

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Митрополит Онуфрий напомнил о том, что Господь и св. Симеон явили нам пример смирения, которое на самом деле возвышает человека. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Когда человек смиряется, то получает от Бога благодать. Тогда он становится сильным, мужественным, красивым и благородным. Эта красота совершенно другого качества — приносит мир, радость в душу. Гордость — это уродство человека, видит себя красивым, а на самом деле он — уродливое ничтожество. Потому что человек красив тогда, когда наполнен силой Божьей, а сила Божия в гордом не пребывает. Поэтому Господь низлагает гордых и возносит смиренных», — пояснил Блаженнейший владыка.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий также отметил, что с первых веков христианства велись горячие споры о Спасителе. Однако, как добавил владыка, Спаситель всегда открывал истинное «содержание человеческой души», и разъяснил, как именно это происходит.

«Если мы начинаем призывать Имя Божие в молитве, в душе начинается революция, то есть открывается содержание души человека. Ничто другое, кроме Имени Божия, Священного Писания, священных молитв, не открывает человеческую душу», — рассказал Архипастырь.

По его убеждению, не нужно бояться, если мы узнаем таким образом свои духовные недостатки, потому что с этого момента «мы можем с ними бороться» и «работать над своим очищением».

Предстоятель УПЦ призвал всех проводить жизнь в молитве и ежедневно призывать Имя Божие. «Просыпается утром человек и обращается к Богу: «Господи, помилуй меня грешного! Благодарю Тебя, Господи, что сподобил увидеть еще один день, увидеть красоту Твоего мира, Твоего творения!». Когда мы ложимся спать, снова должны помолиться, поблагодарить Бога, Который сподобил прожить этот день и попросить прощения за те проступки, которые мы совершили на протяжении дня», — сказал он.

Именно тогда, как подчеркнул Блаженнейший владыка, «приходит благодать Божия, которая очищает сердце человека, и сердце становится как руки Симеона, способные вместить на себе Невместимого Бога, Которым каждый человек на земле, всякая душа живится».

«Если мы будем так делать, хотя у нас не будет получаться, но мы будем стараться, то станем на тот путь, который ведет человека и на земле к Богу, и на Небе», — резюмировал Митрополит Онуфрий.