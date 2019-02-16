15 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Всего противник выпустил по позициям украинских войск 48 мин калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка; из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Каменка, из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник 6 раз обстрелял украинских военных:

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный;

из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Золотое-1;

со станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 15 февраля семь оккупантов уничтожены и шесть получили ранения.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.