15 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Всего противник выпустил по позициям украинских войск 48 мин калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка; из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Каменка, из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник 6 раз обстрелял украинских военных:
из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка;
из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее;
из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный;
из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Золотое-1;
со станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4;
со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 15 февраля семь оккупантов уничтожены и шесть получили ранения.
С начала текущих суток враг огонь не открывал.
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