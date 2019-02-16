В российской столице Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви. 15 февраля суд продлил содержание этого человека под стражей на 72 часа, ожидается, что вопрос об аресте Калви суд рассмотрит 16 февраля, пишет Радио Свобода.

Следователи просят об аресте шести человек, среди них, кроме Калви, четверо россиян и француз Филипп Дельпаль.

Инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что «действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», а касаются коммерческого спора, связанного с банком «Восточный».

По данным российских информагентств, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении в банке «Восточный» 2,5 миллиарда рублей (это около одного миллиарда гривен, - ред.) с помощью схемы с участием Первого коллекторского бюро.