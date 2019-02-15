В московском «Президент-отеле» в пятницу, 15 февраля, состоялось совещание «совета командиров союза добровольцев Донбасса». Эту организацию создал бывший так называемый премьер-министр «ДНР», политтехнолог Александр Бородай, пишет Комсомольская правда.

В заседании принял участие помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, которого называют куратором так называемых «народных республик» Донбасса. Сам Сурков отказался выступать, но заявил, что «готов помочь» присутствующим, в частности, в решении социальных проблем.

Бородай заявил, что «сейчас необходимости в потоке добровольцев на Донбассе нет, но она может возникнуть в любой момент». При этом политтехнолог, говоря о конфликте на востоке Украины, высказал мнение, что «все равно придется до конца решать вопрос военным путем», и поэтому «добровольцам Донбасса» необходимо поддерживать «мобилизационный ресурс».

Россия официально отрицает военную помощь боевикам на Донбассе и участие регулярных войск в войне против Украины, не отрицая при этом, что на там могут присутствовать российские граждане- «добровольцы». Сурков не в первый раз посещает совещания организации Бородая.

Гражданин России Бородай возглавлял боевиков «ДНР» в мае - августе 2014 года, в период наиболее интенсивных боев на Донбассе.