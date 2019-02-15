также в разделеОбщество
15 февраля. Картина дня 20
Украинцы смогут ездить еще в одну страну без виз 79
Аэропорт Будапешта начал писать Kyiv вместо Kiev 19
Львовский сурок Маруся предсказала раннюю и теплую весну 40
Мангер вышел из СИЗО 25
НАПК ждет для дачи объяснений кандидата в президенты 157
На выходных в Украине потеплеет до +9 15
Под Днипром вооруженные неизвестные пытались установить блокпост 36
Во Львове задержали этническую банду рэкетиров 32
Минздрав: Студенты-иностранцы продолжат обучение в ДНМУ 15
СМИ: В ЕС согласовали «азовские» санкции против 8 россиян 32
Полторак: В Афганистане погибли более 3 тысяч военных из Украины 19
Высоту телевышки в Чаплинке увеличили до 133 метров 20
За год российское гражданство получили более 80 тысяч украинцев 53
Судья по делу Супрун заявил о самоотводе 26
На новые ракеты: Луценко сообщил о спецконфискации 1,5 миллиарда 34
Муженко: Генштаб разработал планы противодействия спецподразделениям РФ 17
За Мангера внесли залог 48

В московском «Президент-отеле» в пятницу, 15 февраля, состоялось совещание «совета командиров союза добровольцев Донбасса». Эту организацию создал бывший так называемый премьер-министр «ДНР», политтехнолог Александр Бородай, пишет Комсомольская правда.

В заседании принял участие помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, которого называют куратором так называемых «народных республик» Донбасса. Сам Сурков отказался выступать, но заявил, что «готов помочь» присутствующим, в частности, в решении социальных проблем.

Бородай заявил, что «сейчас необходимости в потоке добровольцев на Донбассе нет, но она может возникнуть в любой момент». При этом политтехнолог, говоря о конфликте на востоке Украины, высказал мнение, что «все равно придется до конца решать вопрос военным путем», и поэтому «добровольцам Донбасса» необходимо поддерживать «мобилизационный ресурс».

Россия официально отрицает военную помощь боевикам на Донбассе и участие регулярных войск в войне против Украины, не отрицая при этом, что на там могут присутствовать российские граждане- «добровольцы». Сурков не в первый раз посещает совещания организации Бородая.

Гражданин России Бородай возглавлял боевиков «ДНР» в мае - августе 2014 года, в период наиболее интенсивных боев на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

527
Теги