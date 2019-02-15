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В пятницу, 15 февраля, в Киеве на Днепровской набережной, 30 загорелся магазин Roshen. В результате пожара выгорели только два стекла в витрине, вся продукция и мебель внутри остались целыми. К счастью, обошлось без пострадавших, пишет Информатор.

По непроверенной информации, причиной пожара мог стать поджог. Об этом сообщили очевидцы на месте происшествия.

Они якобы видели, как к магазину подошел мужчина в военной форме с ведром в руках. Он облил наружную стену магазина жидкостью и сбежал, сразу после этого здание загорелось.

На место оперативно прибыли спасатели, которые в считанные минуты потушили огонь. Точную причину возгорания установит следствие.

К слову, ведро, о котором рассказывали очевидцы, действительно лежит около магазина. Однако версия поджога пока проверяется.
ForUm

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