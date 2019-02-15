также в разделеСтолица
По факту осквернения памятника воинам АТО на Борщаговке завели дело 10
Столичная чиновница ГМС вымогала взятку за ускорение выдачи паспорта 22
В Киеве осквернили памятник воинам АТО 97
В Киеве будут судить мужчину, избившего собаку 61
Столкновения на Подоле: полиция объявила подозрения 4 активистам 34
КГГА: На Почтовой площади будет и музей, и торговый центр 13
Кличко расхвалил обновленную станцию скоростного трамвая 44
В центре Киева подрались фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» 119
В Киеве грузовик на скорости сбросил с моста снегоуборочный трактор 48
В последние дни льготной растаможки «евроблях» таможня Киева будет работать до полуночи 44
За полицейского, подозреваемого в избиении активиста, внесли залог 51
В центре Киева мужчина открыл огонь из ружья 109
Суд арестовал столичного полицейского, подозреваемого в избиении активиста 151
По факту публикаций в СМИ о сборе персональных данных полицейских завели дело 70
В 2018 году в Киеве выявили рекордное число нелегалов 53
В Киеве из автомобиля украли $40 тысяч 71
Полиция Киева открыла дело за агитацию в детском саду 63
В Киеве сожгли авто матери депутата-свободовца 76

Сегодня, 15 февраля, в Киеве в помещении Национального авиационного университета произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании на цокольном этаже четырехэтажного корпуса поступило в 9:50.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В ходе разведки были эвакуировано 5 человек, которые на момент возникновения пожара находились на цокольном этаже.

В 10:23 пожар на площади 30 кв. м был локализован, а уже в 10:29 - ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, оргтехника, закопчены стены и потолок помещения.

 

На месте происшествия было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления.

 

К счастью, никто не пострадал.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
22
Теги