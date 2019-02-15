Сегодня, 15 февраля, в Киеве в помещении Национального авиационного университета произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании на цокольном этаже четырехэтажного корпуса поступило в 9:50.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В ходе разведки были эвакуировано 5 человек, которые на момент возникновения пожара находились на цокольном этаже.

В 10:23 пожар на площади 30 кв. м был локализован, а уже в 10:29 - ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, оргтехника, закопчены стены и потолок помещения.

На месте происшествия было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления.

К счастью, никто не пострадал.