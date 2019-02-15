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В Донецкой области из «серой зоны» были эвакуированы 46 человек, которые ранее оставались на неподконтрольное территории. Об этом заявил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, сообщает УНИАН.

По его словам, людей эвакуировали в КПВВ «Майорск» для прохождения процедуры оформления.

«По решению командующего Штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Наева, 46 человек из серой зоны эвакуированы, на данный момент люди проходят процедуру оформления на КПВВ Майорск. Все Службы вышли в ночное время», - сообщил он.

14 февраля на Донетчине пророссийские боевики устроили провокацию, пропустив после закрытия КПВВ «Майорское» на контролируемую территорию 46 человек.

 
ForUm

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