Депортированный сегодня в США епископ Макаровский Украинской Православной Церкви Гедеон остается наместником столичного Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного монастыря УПЦ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в официальном комментарии Юридического отдела УПЦ по поводу депортации епископа Гедеона из Украины.

«Епископ Макаровский Гедеон остается архиереем Украинской Православной Церкви и наместником Десятинного монастыря города Киева. Никаких нарушений церковных правил он не совершил. Предполагаем, что имеет место нарушение прав гражданина Украины по религиозному признаку, что может быть связано с его деятельностью, как епископа УПЦ», - заявили в Церкви.

В Юридическом отделе УПЦ также выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и сообщили, что приложат все усилия, чтобы защитить епископа и предоставлять ему необходимую поддержку, помощь и содействие.

Как сообщалось, 13 февраля гражданин Украины, викарий Киевской Митрополии УПЦ епископ Макаровский Гедеон (Харон) при возвращении в Украину был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в аэропорту «Борисполь», а его паспорт был изъят. Сегодня епископа депортировали из страны.