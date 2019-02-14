Более 50 клириков Одессы утром 14 февраля, накануне Международного дня онкобольного ребенка (отмечается в праздник Сретения Господня, 15 февраля), приняли участие в акции по сдаче крови для детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.
Священнослужители прибыли на Одесскую станцию переливания крови, чтобы подарить возможность страдающим недугами обрести надежду на выздоровление, сообщает «Фома в Украине».
Как отмечают в пресс-службе Одессой епархии УПЦ, данная акция не является единоразовой. Уже давно священнослужители и воспитанники Одесской духовной семинарии становятся донорами, соединяя свои молитвы о здравии больных с добрыми делами.
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