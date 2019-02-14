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Командование российско-оккупационных войск на Донбассе решило отменить набор в свои ряды граждан, имеющих судимость, из-за роста уровня хищения военного имущества, оружия и боеприпасов. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, сообщает пресс-служба Минобороны. 

Он отметил, что по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск вынуждено вводить кадровые ограничения по прохождению военной службы.

«В частности, комиссиями высших штабов ВС РФ при работе в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК установлен рост с начала с. г. в подчиненных подразделениях преступлений, связанных прежде всего с хищением военного имущества, оружия и боеприпасов. С целью снижения уровня правонарушений среди личного состава, командующим 1 и 2 АК отдано распоряжение об отмене ранее предоставленных военным комиссариатам разрешений на набор граждан, имеющих судимость. Также введен запрет повторного заключения контрактов с военнослужащими, которые были ранее уволены с военной службы в связи с нарушениями выполнения условий контрактов», – подчеркнул Праута.
ForUm

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